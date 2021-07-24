В Бурятии нашли вероятные обломки самолета, пропавшего год назад

На перевале в Бурятии спасатели, вероятно, нашли обломки самолета Ан-2, который пропал год назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации Тункинского района.

«На перевале «Байконур», вблизи озера Билюты найден разрушенным самолет, предположительно — Ан-2», — сказал источник.

Вместе с обломками на высоте 400 метров были найдены остатки четырех человек.

20 июля 2020 года вылетевший из поселка Кырен в Бурятии самолет Ан-2 перестал выходить на связь. На его борту находились двое членов экипажа и четверо пассажиров. К его поискам были привлечены три борта МЧС.