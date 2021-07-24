Сотня крыс напала на женщину в лондонском парке

Более сотни крыс атаковали 43-летнюю Сьюзан Трефтуб в парке Блондин на западе Лондона. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел вечером, 19 июля. Крысы набросились на женщину и принялись кусать ее за руки и ноги.

«Я никогда не видела так много животных, не говоря уже о крысах. Это было отвратительно», — рассказала Сьюзан.

Жительница британской столицы стряхнула грызунов и убежала. Она не может сказать наверняка, но думает, что в нападении участвовали более 100 крыс.

До этого она регулярно бывала в Блондине, но до вечера понедельника не видела ни одной крысы.

Представитель администрации района Илинг, на территории которого случилось ЧП, посочувствовал Сьюзан и призвал местных жителей не мусорить в парках, чтобы сократить численность грызунов.

Ранее в американском штате Нью-Джерси чайка врезалась в лицо девушке, катавшейся на аттракционе.