После убийства замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе завели дело

По факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое СУ СК.

«По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина получил огнестрельные ранение бедра и туловища, стрелявшие скрылись с места происшествия. Полицейский скончался в реанимации.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.

По данным Telegram-канала Baza, погиб Руслан Абовян.

«По предварительным данным, убийца ждал свою жертву возле его дома и напал, когда тот подъехал на машине», — сообщили журналисты.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как киллер в маске и перчатках вышел из кустов к машине полицейского и выпустил в него всю обойму. После злоумышленник скрылся на легковом автомобиле.