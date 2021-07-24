Минздрав назвал показания к медотводу от вакцинации

В Минздраве России рассказали, кому дают постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

«К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации любыми зарегистрированными на территории РФ вакцинами для профилактики новой коронавирусной инфекции, относятся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей̆ аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания», — говорится в рекомендациях по вакцинации от коронавируса.

В ведомстве добавили, что острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний дают право на временный медотвод. Через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии можно сделать прививку.

В Минздраве уточнили, что беременность не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V».

Ранее сообщалось, что Минздрав представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса.