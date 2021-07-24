В Пентагоне вывили 2000 случаев коронавируса среди вакцинированных сотрудников

В Минобороны США подтвердили 2000 случаев заражения коронавирусом среди 2 миллионов полностью привитых сотрудников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона майора Сезара Сантьяго-Сантини.

По его словам, случаи коронавируса у военных протекали как бессимптомно, так и с симптоматикой. «Дельта»-штамм был подтвержден пока у 41 человека в военном ведомстве.

В середине июля в Пентагоне заявляли, что около 70% военнослужащих США получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство США не будет отменять масочный режим.