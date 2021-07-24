Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Минздрав России выяснил, что самые здоровые люди в России живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тысяч населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зарегистрировано заболеваний: всего болезней на 100 000 всего населения: Чеченская Республика – 94 093,8, Кабардино-Балкарская Республика – 97 708,8, Еврейская автономная область – 106 049,1», — говорится в статистическом сборнике.

Самыми нездоровыми регионами оказались Алтайский край, Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего за прошлый год россияне перенесли более 229 миллионов болезней.

Также Минздрав назвал регионы России с наибольшей долей людей с ожирением.