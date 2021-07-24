В Минтруде объяснили порядок отстранения непривитых сотрудников от работы

В Минтруде и Роспотребнадзоре заявили, что если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России и пункту 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» такая мера может быть применена к работникам, у которых нет противопоказаний к процедуре.

Переводить на удаленную работу ведомства рекомендуют непривитых граждан, у которых есть медотвод.

В Минтруде и Роспотребнадзоре подчеркнули, что для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить коллективный иммунитет. Доля привитых должна составить не менее 80% от состава организации.

Ранее в Минтруде подтвердили, что работодатель может предоставить выходной для вакцинации.

День, выделенный сотрудникам на вакцинацию, может быть выбран работодателем на свое усмотрение, при этом выходной будет считаться дополнительным днем отдыха.

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