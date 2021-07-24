В Туве в ДТП погибли пять человек

Легковой автомобиль перевернулся в ночь на субботу в Туве, в результате дорожной аварии погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщает региональный главк МВД.

«По предварительным данным, пять жителей с. Эрги-Барлык направлялись по автодороге «Эрги-Барлык - Кызыл-Мажалык», когда на 9 километре 37-летний водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомашины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое пассажиров — женщины 39, 37, 29 лет — скончались сразу после аварии от тяжести травм. Водитель скончался в машине скорой медицинской помощи. Еще один пассажир, десятилетний ребенок, умер уже в больнице.

В ведомстве пояснили, что на момент ДТП никто из участников дорожного движения не был пристегнут ремнем безопасности. Также в МВД отметили, что у водителя автомобиля не было прав, и за прошедший год за он восемь раз привлекался за нарушение безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что 40% автовладельцев ездят на потенциально опасных машинах.