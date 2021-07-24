Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса

Специалисты агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили еще одну мутацию коронавируса, она получила название B.1.621, пишет издание The Mirror.

Уточнятся, что на данный момент подтверждено 16 случаев, все они связаны с поездками за границу. В настоящее время нет доказательств передачи инфекции внутри Великобритании.

«PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса», — говорится в статье.

По данным специалистов, пока нет никаких подтверждений того, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными.

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