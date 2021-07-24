Канадка пришла домой и застала незнакомца за странным занятием

Женщина из Торонто вернулась с работы и обнаружила странного мужчину, который был одет в ее одежду и готовил ужин на ее кухне, сообщает телеканал CTV News.

Женщина сразу же позвонила в полицию, но гость успел убежать из квартиры до прибытия полиции — все еще в одежде женщины. По данным полицейской службы города, вскоре его выследили неподалеку и арестовали. В результате расследования 35-летнему Роберту Энтони Стампо было предъявлено обвинение во взломе и незаконное проникновение в чужое жилище.

«По предварительным данным, обвиняемый приготовил еду, украл личные вещи и был одет в одежду, принадлежащую женщине», — сообщили в полиции.

Как и с какой целью Стампо оказался в квартире женщины, не уточняется. В настоящее время полиция ищет информацию о любых других возможных жертвах взломщика.

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