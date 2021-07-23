Россиянам рассказали, когда у переболевших COVID-19 может начаться тромбоз

Некоторые люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией больше других подвержены возникновению тромбов, сообщил доктор медицинских наук, врач-вирусолог Владислав Жемчугов. Об этом он рассказал в интервью Life.ru.

По его словам, это не является каким-то заболеванием, это вполне нормальное явление.

«Есть специальный механизм у вируса, которым он провоцирует развитие тромбоза. Но нужно помнить, что это не болезнь, это нормальное явление, которое призвано защищать человека от кровотечения. И одна из молекул вируса способна запускать этот процесс даже тогда, когда он не нужен организму», — сказал врач.

Также Жемчугов отметил, что у человека к этому должна быть предрасположенность или особенность функционирования организма. Также все зависит от стадии болезни, добавил он.

По мнению вирусолога, доктор, который лечит коронавирус, должен предусматривать возможность тромбоза и предотвращать его. Однако полностью к возникновению этого явления заранее подготовиться нельзя.

Ранее в Минздраве сообщили, что тромбозы могут возникать у 20-30% переболевших коронавирусной инфекцией. Они образуются из-за воспалительного процесса, который провоцирует SARS-CoV-2.