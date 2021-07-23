В США сотрудник больницы крал личности умирающих от COVID-19 ради льгот

В Соединенных Штатах сотрудник больницы крал личности умирающих от коронавируса ради льгот, сообщает Forbes.

Мошенника выявили в больнице Scripps Health в Сан-Диего. Мэтью Ломбардо работал страховым агентом в больнице, заключая договоры на медицинское страхование пожилых клиентов, которые с высокой вероятностью не выживали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ломбардо сотрудничал с Конрадом Пиекосом, которого подозревают также в торговле наркотиками. Ломбардо, получавший доступ к медицинской информации умирающих пациентов, передавал ее Пиекосу, который с сообщниками крал их данные для получения различных льгот.

Преступную схему раскрыли после того, как Пиекос был задержан за вождение за рулем автомобиля без номерного знака. Во время задержания, в машине преступника также были обнаружены штурмовая винтовка, револьвер и $40 000 наличными.

В ходе расследования, Пиекос дал показания на своих сообщников, в том числе — на Мэтью Ломбардо. На телефонах сообщников были обнаружены переписка с Ломбардо, в которой обсуждались детали мошеннических действий.

Ранее эксперты заявили, что мошенники берут кредиты через госуслуги от имени россиян.