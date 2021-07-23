В Мурманской области слепили снеговика в июле

В Мурманской области, из выпавшего в горах снега, слепили снеговика, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Фотографию сняли в районе Ловозерских тундр, горно-озерном районе в центре Кольского полуострова. В ближайшем населенном пункте, поселке Коашва, в пятницу, 23 июля, температура воздуха составляет +8°C, идут дожди. По ночам в горных районах Кольского полуострова выпадает снег.

Туристы-создатели снеговика назвали свое творение «июлевик». На кадре видно, что несмотря на низкий рост у снежной статуи есть все атрибуты.

Ранее, в июне, на Черноморском побережье Турции выпал снег.

Снег выпал в ночь на четверг в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Ардахан, Ризе, Болу. Кроме того, снегом замело известный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес, расположенный в провинции Кайсери.

По последним данным, снегопад был и в районе города Бурса на западе Турции. В результате снежный покров сформировался на горе Улудаг. В этом районе столбики термометров ранее достигали значения в 30 градусов тепла.