В Забайкалье появился свой «мост глупости»

В Чернышевском районе Забайкалья, в поселке Урюм, пешеходный подвесной мост рухнул в реку вместе с проезжавшим по нему грузовиком, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя краевого правительства Андрей Гурулев.

«Урюм в Чернышевском районе. Гражданин на глазах местных жителей хотел переехать по пешеходному мосту, в результате чего тросовый мост просто-напросто не выдержал нагрузки. Сам водитель выплыл», — прокомментировал Гурулев видео.

Грузовик вместе с мостом опустились в реку Белый Урюм в тот момент, когда машина достигла середины моста.

В соцсетях обрушившуюся конструкцию назвали новым «мостом глупости», по аналогии с мостом на Софийской улице в Санкт-Петербурге, который на протяжении нескольких лет «ловит» грузовые автомобили и буквально сносит им крышу грузовых отсеков.

В марте «мост глупости» в Санкт-Петербурге, который заставил застрять более 200 грузовых автомобилей, был закрыт.