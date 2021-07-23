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В WWF успокоили норвежцев, испугавшихся «русского лосося»

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Публикация NRK о «вторжении» в воды Норвегии горбуши, которую телерадиокомпания назвала «русским захватчиком», носит политический характер — рыба не несет угрозы норвежской экосистеме, сообщил «Газете.Ru» старший советник программы по устойчивому рыболовству WWF Russia Константин Згуровский.

«Когда горбушу вселяли на Дальнем Востоке, у специалистов были опасения, что она будет конкурировать с атлантическим лососем. Но ученые выявили, что как таковой конкуренции между этими двумя видами нет. То, что в Норвегии говорят, что она умирает и загрязняет реки – это шумиха. На камчатке сотни тысяч тонн горбуши — она тоже гибнет, но вред не наносит. Поэтому эта шумиха, скорее всего, очень политически ориентирована. В принципе, если они выловят горбушу, ничего страшного не произойдет. Но есть другой риск: при плохой охране рек при вылавливании могут прихватить и атлантического лосося, которого и так осталось очень мало», — сказал эксперт.

Инвазивные виды – распространенная проблема, продолжил Згуровский. «В Австралии сталкивались с нашествием кроликов, гребневики поели планктон в Черном море, стригун распространился в Баренцевом море. Но ничего хорошего в интродукции видов нет – лучше, когда природа остается в своем первозданном виде, так как трудно предсказать последствия. Но, если смотреть на историю, вселение и появление инвазивных видов в море особого вреда экосистеме не нанесло», — заключил он.

Ранее норвежская национальная телерадиокомпания NRK опубликовала статью, в которой эксперты сообщили о рекордном распространении горбуши в реках Норвегии — по их словам, рыба представляет угрозу местной экосистеме.

«Эти русские захватчики угрожают норвежскому лососю. Мы уже можем увидеть последствия вторжения: многие реки на востоке Финнмарка закрыты для рыболовства, так как атлантического лосося стало очень мало», — говорится в материале, его цитирует РИА «Новости».

Несмотря на положительную оценку потенциала горбуши для рыболовной промышленности, власти страны включили эту рыбу в черный список. Норвегия потратит больше миллиона крон, чтобы сократить ее популяцию.

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