В Греции изменили процедуру получения QR-кода для туристов

В Греции упростили процедуру получения QR-кода, которое было необходимо въезжающим в страну туристам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь перед поездкой в Грецию туристы могут получить специальный QR-код в два раза быстрее, он приходит сразу после отправки формы Passenger Locator Form (PLF), которую путешественники заполняют перед прибытием на сайте правительства. После формирования документа на телефон будет отправлен уникальный QR-код, являющийся обязательным условием для въезда.

Также в стране отменили требование отправки анкеты не позднее чем за сутки до въезда. Туристам, вылетающим в Грецию, которые по какой-либо причине не заполнили заранее PLF форму, могут сделать это непосредственно в аэропорту вылета, прямо перед рейсом.

Ранее в греческом управлении гражданской авиации рассказали о том, что правила въезда россиян в Грецию будут скорректированы с 06.00 (07.00 мск) 30 июня.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов из 26 государств. Впоследствии власти страны продлили разрешение на въезд до 3 июля.