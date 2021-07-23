Суд в Москве продлил домашний арест участнице Pussy Riot Алехиной на полгода

Преображенский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок содержания под домашним арестом участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной в рамках дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированной акции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алису Закутнюю.

Сегодня, 23 июля, состоялось предварительное заседание суда, рассмотрение дела по существу пройдет 29 июля.

Другими фигурантами дела являются бывший юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава «Альянса врачей (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Анастасия Васильева.

По версии следствия, их призывы стали причиной того, что люди, в том числе больные коронавирусом, пришли на несогласованную акцию 23 января, создав таким образом «угрозу массового заболевания».

Ранее Зюзинский суд постановил арестовать участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток за неповиновение полиции.