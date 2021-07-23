Цвет крыльев редкой британской бабочки вызвал споры в интернете

Одна из самых редких и крупных бабочек Британии Пурпурный император вызвала оживленные споры в интернете из-за цвета крыльев, сообщает Good News.

Согласно публикации, некоторым людям крылья самца этой бабочки кажутся голубыми, а у другим — коричневыми.

Фотограф дикой природы Эндрю Фусек Питерс снимал одну и ту же бабочку с разных ракурсов в лесу Оверсли в Уорикшире.

«У нее есть такое невероятное свойство, что если смотреть сзади, то она похожа на коричневую бабочку, а если подойти к передней части крыла, то она кажется пурпурной или синей», — уточнил он.

По его словам, Пурпурный император остается одним из самых редких видов бабочек Британии.

В 2015 году в интернете возник спор из-за «платья раздора», которое некоторым людям казалось сине-черным, а другим — бело-золотым.

Позже пользователи форума Reddit начали спорить из-за аудиофрагмента, на котором роботизированный голос произносит имя. Половина людей слышала Yanny («Йенни»), а вторая — Laurel («Лорел»).