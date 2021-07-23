Жители села в Югре прогнали санитарный вертолет, прилетевший забирать пациента с COVID

Жители села Селиярово в Ханты-Мансийском автономном округе прогнали санитарный вертолет, прилетевший за пациентом с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Центра медицины катастроф Югры Василия Костина.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для транспортировки заболевших коронавирусом ожидает пациента. За кадром один из местных жителей в нецензурной форме кричит на медиков, заявляя что они «завозят вирус в тайгу», после чего врачи грузят бокс обратно.

По словам Костина, инцидент произошел 1 июля. Группа врачей около 22.00 (20.00 мск) прибыла на вертолетную площадку в поселок Селиярово, в это же время санитарным транспортом фельдшерско-акушерского пункта пациент с коронавирусом доставлялся к вертолету.

Директор отметил, что когда из вертолета достали упоминаемый бокс, группа из пяти человек начала вести себя агрессивно, один мужчина угрожал, что позовет других людей и накажет врачей «за то, что они загрязняют Селиярово».

«У нас у вертолета двигатель был не заглушен, лопасти вращались. Мои сотрудники забеспокоились, что он может попасть в зону поражения лопастями. Связались с местным медработником и приняли решение, чтобы этот конфликт не разрастался, забрать пациента с другой вертолетной площадки», — рассказал Костин.

По его словам, другая площадка находилась в 10 минутах от первой, пациента забрали оттуда. В полночь он уже был госпитализирован в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. 20 июля по выздоровлении он был выписан из больницы.