Девушку на аттракционе «атаковала» чайка

Чайка врезалась в лицо девушке, когда та каталась на аттракционах в парке развлечений Нью-Джерси. Об этом сообщает FoxNews.

Инцидент «нападения» птицы запечатлели камеры, установленные напротив мест для сидения в аттракционе. В этот день Кайли праздновала день рождения своей подруги Джорджии.

Вагонетка с двумя подругами поднялась в воздух со скоростью 120 километров в час. Как только аттракцион оторвался от земли, птица влетела в одну из девушек. Та не отчаялась и быстро скинула чайку со своего лица.

«Я не знала, что делать, ведь я понимала, что она меня точно заденет. Я не была уверена, что нужно сделать и просто схватила птицу и быстро откинула ее от себя», — рассказала Кайли.

В то время, пока она пыталась избавиться от нежелательного попутчика, именинница просто наслаждалась аттракционом и не заметила произошедшего.

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