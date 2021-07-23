В Германии отстранили от работы корреспондентку, изображавшую из себя спасателя

Немецкий телеканал RTL отправил в отпуск корреспондентку Сюзанну Олен, после того, как пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором журналистка мажет себе лицо грязью. Телеканал сообщил об этом в Twitter.

«Поступок нашего репортера явно противоречит журналистским принципам и нашим собственным стандартам. Поэтому в понедельник, узнав об этом, мы отправили ее в отпуск», — говорится в сообщении.

В понедельник, 19 июля, на сайте RTL появилась статья с заголовком «Уборка после наводнения: ведущий RTL помогает в Бад-Мюнстерайфеле», героиней которого была Олен. В ней журналистка заявила что приложила руку к уборке Бад-Мюнстерайфеля после сильного наводнения.

Через три дня 22 июля, в социальных сетях опубликовали компрометирующее видео. На кадрах видно, как Олен, стоя в окружении разрушенных наводнением домов и обломков, набирает немного грязи и лужи и размазывает ее по своей одежде.

В Западной Европе в июле произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Германия оценила ущерб от стихийного бедствия в несколько несколько миллиардов евро.