В Подмосковье нашли семь беспризорных брошенных матерью детей

В Московской области найдены семь беспризорных детей, которых бросила мать. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

«Мать семерых несовершеннолетних... ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра», — говорится в сообщении.

Дети были помещены в больницу в Рузском городском округе, позже их перевели в столичную клинику.

Прокурор направил необходимые материалы в орган дознания, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Если дело будет возбуждено, матери грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее СМИ писали, что жительница Бурятии отрезала своей восьмилетней дочери пальцы за игру со спичками. Отмечалось, что женщина запретила ребенку рассказывать, что произошло на самом деле. Позже в Следственном комитете опровергли эту информацию.