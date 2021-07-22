В ВОЗ допустили выпуск рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил о том, что ВОЗ может выпустить рекомендацию об обязательной вакцинации на фоне быстрого распространения новых штаммов коронавируса.

При этом он отметил, что на сегодняшний день существуют инструменты стимулирования населения к участию в иммунизации. Клюге добавил, что обязательная вакцинация является последним средством, предупредив, что подобный шаг может привести к усилению антипрививочного движения.

По словам представителя ВОЗ, штамм «дельта» очень быстро распространяется в Европе и это может привести к ситуации, когда системы здравоохранения во многих странах будут вновь перегружены из-за высокой заполненности больниц.

«Задержки с вакцинацией уносят жизни и наносят ущерб экономике», - заключил Коюге.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о том, что более опасный штамм коронавирусной инфекции может свести на нет все усилия по борьбе с пандемией.