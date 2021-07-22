Граффити с Лавровым в Лондоне оказалось фейком

Граффити с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Лондоне оказалось фейком. Об этом сообщает РЕН.

По данным телеканала, стена, на которой был нарисован Лавров, на самом деле чистая.

Ранее в Telegram-канале «Вы слушали маяк» появилась фотография граффити с министром иностранных дел РФ в Лондоне с его цитатой, которая переводится, как «Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?».

С такой фразой министр иностранных дел России обратился к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси в 2008 году на фоне российско-грузинского конфликта. Так Лавров, как он сам рассказал позже, ответил на требование Милибэнда начать переговоры с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.