Врач рассказала о быстром старении после COVID-19

Врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова сообщила, что коронавирусная инфекция может ускорять процессы старения. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

«Идет старение не только мозга и нервной системы. Происходит масса всяких изменений. Очень много пациентов жалуются на онемение в руках, на «мурашки» в руках и ногах, на какие-то блуждающие боли, которые возникли после коронавирусной инфекции», — отметила она.

По словам врача, после коронавирусной инфекции быстрее стареет и подвергается изменению центральная и периферическая нервная система. Специалист назвала это системной проблемой.

Ранее невролог Эркин Шамсиев заявил, что коронавирус может запустить процесс преждевременного старения.

До этого начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, какие препараты могут помочь при лечении коронавирусной инфекции.