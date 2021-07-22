Вирусолог не исключил, что существующие вакцины от COVID-19 не будут действовать на бразильский штамм

Бразильский штамм коронавирусной инфекции «гамма» в дальнейшем может стать устойчивым к действию уже разработанных вакцин от коронавируса, рассказал «Газете.Ru» вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.

«При создании вакцин, основанных на применении проективных антигенов, в основном использовались китайские варианты. Поэтому новые штаммы могут не совпадать по своей чувствительности к протективности вакцин», — заявил Бутенко.

По его словам, бразильский штамм может мутировать таким образом, что существующие вакцины от коронавируса потеряют свою эффективность против его действия.

«Теоретически это представить можно, потому что такая точно ситуация была с гриппом, там изменчивость очень высокая, генетических вариантов огромное количество, они меняются из года в год. Поэтому вакцины, которые создаются на основе актуальных циркулирующих штаммов, могут через год-два быть неспособными», — добавил вирусолог.

При этом специалист подчеркнул важность вакцинации, пояснив, что она необходима для формирования коллективного иммунитета.

Ранее научный центр «Вектор» сообщил о том, что на территории России был выявлен бразильский штамм коронавирусной инфекции «гамма».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта» (индийский штамм. — «Газета.Ru»), выявлены единичные случаи варианта «гамма», — сказали в центре.

Отмечается, что «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.