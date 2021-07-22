В «Векторе» предупредили о появлении более опасных мутаций коронавируса

Штамм «дельта» может быть вытеснен более опасными мутациями коронавируса. Об этом заявили в центре «Вектор», передает ТАСС.

«В текущей эпидемиологической обстановке нельзя исключить вытеснение варианта «дельта» новыми, более трансмиссивными и патогенными вариантами в случае их появления», — сказали специалисты.

Ранее стало известно, что бразильский штамм коронавирусной инфекции «гамма» выявлен на территории России, он, как и индийский штамм «дельта», является более заразным.

Отмечается, что «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

До этого сообщалось, что ВОЗ и ООН бьют тревогу из-за новых штаммов COVID-19.