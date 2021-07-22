На Сахалине убийца и насильник 8-летней девочки получил пожизненный срок

Сахалинский областной суд признал супругов Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней Виктории Тепляковой, сообщает ТАСС.

«Суд... назначил наказание подсудимому в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с применением принудительной меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания. Подсудимой — в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Тепляков признан виновным в совершении убийства, похищения человека, в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетней. Его супругу признали виновной в похищении, а также в подстрекательстве в совершении остальных преступлений.

Виктория Теплякова пропала, отправившись на прогулку 6 июля прошлого года. Тело восьмилетней девочки обнаружили утром 10 июля в лесу. Вскрытие показало, что смерть ребенка наступила в день ее исчезновения.

По версии следствия, на дороге Игорь Дворников и его супруга Кристина Дворникова заманили школьницу в салон автомобиля. Как рассказала на допросе сама женщина, находившаяся машине, в день исчезновения девочки они с супругом купили спиртное и поехали на пляж. По пути пара увидела ребенка и остановилась, чтобы его подвезти. Однако вместо этого мужчина повез жену и школьницу в глухое место, где приказал женщине выйти из машины, обозначив, что он хочет сделать с девочкой. После изнасилования подозреваемый задушил школьницу пакетом, вынес из автомобиля и бросил на берегу.

В пригороде Южно-Сахалинска 13 июля прошло прощание с Викторией — на похороны пришли более сотни человек.

Ранее многодетный отец-инвалид из Уфы получил пять лет колонии за изнасилование дочерей.