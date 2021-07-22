Врач рассказал, можно ли говорить о спаде пандемии COVID-19 в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что говорить о тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в России пока рано. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время мы наблюдаем естественное развитие эпидемиологического процесса, для которого характерны колебания заболеваемости. Подобные подъемы и спады могут происходить в течение даже одной недели. Поэтому говорить об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости пока преждевременно», — сказал он.

По его словам, предсказать количество таких колебаний невозможно.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, что снижение концентрации внимания и ухудшение памяти могут проявиться как осложнения у пациентов, перенесших коронавирус.