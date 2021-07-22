В Гидрометцентре рассказали о температуре воды в Черном море

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура моря в Черном море возле Сочи, Анапы и Геленджика достигла 28°C. Об этом он сообщил ТАСС.

«В Алуште, Евпатории, Ялте температура воды составляет 26°C. В Феодосии, Туапсе — 27°C, а в Сочи, Анапе и Геленджике море «перегрелось» — аж 28°C», — сказал он.

Вильфанд добавил, что на курортах Азовского моря вода прогрелась до 29-31°C, а в Калиниграде температура воды составляет 23°C.

Ранее Вильфанд спрогнозировал опасную погоду во многих регионах страны в течение нескольких дней. Он уточнил, что в Крыму в четверг 22 июля ожидается очень сильный дождь с грозой, возможен крупный град и ветер до 20-25 м/с. По его словам, это «действительно опасно».

На юге — в Волгоградской и Ростовской области и Краснодарском крае — дожди и грозы будут сопровождаться сильной жарой вплоть до 42 градусов.

Вильфанд отметил, что опасная погода ждет почти все республики Северного Кавказа.