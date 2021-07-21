В монологе Ахеджаковой в спектакле «Современника» нашли оскорбление ветеранов

Общественная организация «Офицеры России» обратилась в генпрокуратуру и мэрию Москвы из-за спектакля в столичном театре «Современник», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение.

«В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны (авторов - ред.) спектакля «Первый хлеб», премьера которого не так давно состоялась», — говорится в документе.

Оскорбление ветеранов, согласно обращению, содержится в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова. Кроме того, в организации указали на «вызывающие удивление факты <…> бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви».

В ветеранском движении отметили, что с уважением относятся к искусству, но не могут не заметить «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей. В организации просят рассмотреть возможность изменения спектакля.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов пригласил трансгендерную женщину, светскую львицу Наталью Максимову сыграть в спектакле «Вишневый сад», что вызвало возмущение в театральных кругах.

Позднее директор театра на Малой Бронной Елена Мироненко пояснила, что роль Раневской в спектакле «Вишневый сад» в первом и главном составе репетирует актриса Марина Орел, а трансгендера Наталью Максимову режиссер Микита Ильинчик решил попробовать как альтернативную кандидатку.