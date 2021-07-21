Ливерпуль исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО исключил из одноименного списка английский объект «Ливерпуль – город мореходов и торговцев» из-за необратимой утраты его характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В пресс-релизе говорится, что в 2012 году объекту «Ливерпуль – город мореходов и торговцев» присвоили статус находящегося под угрозой в связи с началом реализации проекта Liverpool Waters, однако его претворение в жизнь продолжилось. По мнению комитета, этот проект наносит ущерб подлинности и целостности объекта.

Объект «Ливерпуль – город мореходов и торговцев» состоял из шести локаций в центре Ливерпуля и порту города. Эти места были внесены в фонд как «свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX вв».

«Любое исключение из Списка всемирного наследия - это потеря для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии», — подчеркнули в ЮНЕСКО.

Ливерпуль стал третьим объектом, исключенным из списка всемирного наследия, до него статус потеряли долина Эльбы близ Дрездена в Германии и резерват аравийской антилопы в Омане.

Ранее стало известно, что с 1 августа 2021 года круизные лайнеры не смогут пользоваться водными каналами Венеции, потому что ЮНЕСКО добавит город в список объектов всемирного наследия, находящихся в опасности.