В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес

Участница Pussy Riot Рита Флорес была задержана Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Мансура Гильманова.

«Риту задержали и везут в ОВД «Котловка». Причина задержания пока не ясна», — рассказал юрист.

Ранее двое участников Pussy Riot Анна Кузьминых и Александр Софеев покинули Россию, освободившись из под домашнего ареста. До них из страны выехала активистка панк-группы Вероника Никульшина.

С начала лета участники Pussy Riot Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. При этом обвиняемые и их защита настаивали на невиновности.