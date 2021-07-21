Житель Калининграда получил срок за надругательство над 13 мальчиками

Гурьевский районный суд назначил 34-летнему жителю Калининградской области наказание в виде 14,5 лет колонии строгого режима за надругательство над 13 малолетними мальчиками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника регионального СУСК России Наталью Гацко.

С января 2018 по февраль 2020 года мужчина совершил действия сексуального характера с 13 мальчиками, не достигшими 13-летнего возраста. Со всеми детьми осужденный поддерживал дружеские отношения, приглашал к себе домой, предлагая поиграть в компьютер. В феврале 2020 года один из мальчиков рассказал о происходящем родителям.

«Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбытием в исправительной колонии строгого режима и дополнительным наказанием в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы», — уточнила Гацко.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил.

На стадии предварительного следствия и в суде мужчина полностью признал свою вину, добавила Гацко.

При этом агентство подчеркивает, что в соцсетях и нескольких региональных СМИ появилась информация, что осужденный связан с благотворительным центром «Верю в чудо».

Однако в организации рассказали, что он не являлся сотрудником «Верю в чудо», но периодически в качестве волонтера делал фотографии на открытых публичных мероприятиях, где подопечные находятся со своими официальными представителями.

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