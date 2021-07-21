Роза Сябитова назвала главную причину роста числа разводов в России

Пандемия коронавирусной инфекции и сопутствующая ей самоизоляция в России стали главной причиной увеличившегося числа разводов в российских семьях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила сваха и соведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова.

Она отметила, что россияне не были готовы нововведениям, поэтому не справились со сложившейся ситуацией. Также, по мнению Сябитовой, большинство разводов не имело веского основания.

«В России, можно сказать, главная причина разводов как раз пандемия. В силу того, что мы в основном все работаем, соответственно, редко видимся, поэтому не было времени, и не было прецедентов по поводу конфликтов в семье. А когда мы 24/7 вместе, когда все сели на самоизоляцию, конечно, люди не были готовы к такому. Нас выбили из привычного ритма, и, конечно, большинство не справились с этой ситуацией. Более того, мне кажется, что большинство разводов, которое произошло в России за это время, не имеет под собой веского основания. Скорее всего, просто молодые люди не умеют притираться. Хотя это свойство молодых семей и молодости», — сказала она.

По словам свахи, данное явление временно и в скором времени люди поймут, что «шило на мыло менять – только время терять».

Ранее Россия побила семилетний рекорд по числу разводов. За первые пять месяцев 2021 года развелись 251 тыс. семей. При этом чаще всего разводились в Ингушетии (рост в 3,5 раза), Чечне (в 2,7 раза), Дагестане (в 2,1 раза), Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и Северной Осетии (в 2 раза). Москва заняла 15-ю строчку, количество расторжений браков выросло на 63%.