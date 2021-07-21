Расстрелявшего людей в казанской гимназии перевели в психиатрическую больницу

Ильназа Галявиева, который напал на казанскую гимназию и расстрелял девять человек, после экспертизы был переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, передает РИА «Новости».

«Согласно нашей информации, его уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы», — сказал он.

Ранее «Газета ОНК», официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, писала, что Галявиев признан невменяемым. После этого в Следственном комитете заявили, что экспертиза еще не закончена.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.