В РПЦ предложили запретить аборты для женщин с доходами выше прожиточного минимума

В РПЦ предложили поэтапно выводить аборты по желанию из системы ОМС, сначала запретив прерывание беременности для женщин, чьи доходы превышают прожиточный минимум. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, принятый по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению.

«Предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС – в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию», — говорится в документе.

В Церкви предложили обязать женщин, желающих сделать аборт, консультироваться с психологом или социальным работником, а также сделать обязательными УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода. Более того, в РПЦ считают, что федеральный закон должен запрещать врачам «по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт».

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что изнасилование не является поводом для аборта.