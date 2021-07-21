По всей Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Карелии вводится режим ЧС на всей территории республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков написал на свой странице в социальной сети «ВКонтакте», что в республике установлен четвертый (предпоследний) класс пожарной опасности. По его словам, такое решение было принято, чтобы «избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами».

Парфенчиков также рассказал о масштабах катастрофы: сейчас в Карелии зафиксированы 33 лесных пожара, которые охватили площадь более 7 тыс. га, в их тушении задействованы 700 человек и 150 единиц техники, а леса региона ежедневно патрулируют четыре самолета Цессна, общий налет которых составляет почти 850 часов. Тем не менее из населенных пунктов региона уже эвакуированы более 600 жителей.

Ранее проконтролировать работы по защите населенных пунктов и объектов экономики Карелии от лесных пожаров в республику прибыл руководитель МЧС Евгений Зинчев.