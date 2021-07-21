Увеличилось число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу

Как минимум 25 человек погибли из-за наводнений в китайском городе Чжэнчжоу центральной провинции Хэнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Еще семь человек считаются пропавшими без вести.

Ранее в Чжэнчжоу, административном центре китайской провинции Хэнань, закончилась эвакуация затопленного в результате сильнейшего наводнения метро.

Население города Чжэнчжоу составляет свыше 10 млн человек. Из провинции Хэнань эвакуированы свыше 100 тыс. человек. В Китае также был поднят уровень общенационального реагирования на чрезвычайные ситуации с третьего на второй.