В Якутии вызвали искусственные дожди для тушения лесных пожаров

Для помощи спасателям над тремя районами Якутии, где горят леса, вызвали искусственные дожди. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

Речь идет о Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где наиболее сложная ситуация.

«Практически месяц помощь региону в тушении пожаров оказывают около 800 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов», — говорится в сообщении.

В операции был задействован самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» с веерной установкой для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни в разных частях Якутии ожидаются естественные дожди, это может помочь в стабилизации обстановки.

Согласно оперативным данным, за минувшие сутки в регионе ликвидировали 14 пожаров на площади 82 165 га, десять локализовали на 135 084,5 га. Всего в республике тушат 67 лесных пожаров. Привлечены более двух тыс. человек и 291 единица техники.

Ранее министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев назвал непростой ситуацию с лесными пожарами в республике.

В Якутию также была направлена дополнительная группировка лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тыс. га в республике.