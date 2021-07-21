Ростех займется разработкой противопожарных бомб

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» в 2022 году займется разработкой авиабомб, с помощью которых можно будет тушить пожары. Об этом рассказал исполнительный директор концерна Александр Кочкин, передает ТАСС.

«Планируется работа по определению облика перспективного авиационного средства пожаротушения, которая должна начаться в 2022 году», — сказал он.

По его словам, такие бомбы сбрасываются в эпицентр пожара, чтобы обеспечить его локализацию благодаря специальным порошковым смесям.

Ранее в Якутске, из-за дыма от пожаров, были приостановлены речное и авиасообщение.

В Якутию также была направлена дополнительная группировка лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тыс. га в республике.