Закончилась эвакуация затопленного метро в китайском Чжэнчжоу

В Чжэнчжоу, административном центре китайской провинции Хэнань, закончилась эвакуация затопленного в результате сильнейшего наводнения метро, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

«Сильные дожди привели к тому, что 20 июля в туннеле на пятой линии метро города Чжэнчжоу скопилось большое количество воды, движение поездов было остановлено, пассажиры оказались заперты в вагонах», — указано в заявлении министерства.

Для спасения запертых пассажиров, спасатели вырезали проход в крыше вагона.

«Пассажиры были благополучно эвакуированы», — заявили спасатели, уточнив, что с пятой ветки метро Чжэнчжоу были эвакуированы свыше 500 человек.

В результате наводнения погибли 12 человек, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Ранее наводнение в китайской провинции Хэнань разрушило плотину водохранилища.

Население города Чжэнчжоу составляет свыше 10 млн человек. Из провинции Хэнань эвакуированы свыше 100 тыс человек. В Китае также был поднят уровень общенационального реагирования на чрезвычайные ситуации с третьего на второй.