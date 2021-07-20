Москвичку, сбившую насмерть двоих детей, поместили в СИЗО-6

Валерию Башкирову, обвиняемую в ДТП с гибелью двоих детей на западе Москвы, поместили в карантинную камеру следственного изолятора №6 в Печатниках. Об этом пишет ТАСС.

Член московской Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина рассказала, что представители организации посетили Башкирову в СИЗО.

«Сейчас она на карантине, где ее обследуют медики и психологи, после чего ее переведут в общую камеру. Она просила наблюдателей не сообщать журналистам подробностей о ее жизни в СИЗО. Могу сказать только, что условия ее содержания полностью соответствуют требованиям закона», — подчеркнула Дружинина.

Ранее сообщалось, что 18-летняя Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы. Двое из них скончались после госпитализации. Одного выписали из больницы.

Тверской суд Москвы установил Башкировой меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей до 16 сентября.

Девушке предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), предусматривающее до семи лет лишения свободы.