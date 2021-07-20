Торговые сети будут отстранять от работы непривитых без уважительных причин сотрудников

Представители нескольких торговых компаний заявили, что не прошедшие вакцинацию от коронавируса сотрудники столичных сетей будут отстранены от работы, передает АГН «Москва».

«Мы рассчитываем, что сможем вакцинировать необходимое число персонала. При этом мы не исключаем, что будем отстранять непривитых сотрудников от работы, как того требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора», — рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов «Магнит» Антон Карпов.

В свою очередь директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин сообщил, что около 60% сотрудников компании уже сделали прививки.

«Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети. Процент людей, которые попадают под отстранение, не особо большой», - подчеркнул он.

Директор московского дивизиона торговой сети «МясновЪ» Ольга Волкова также заявила о 60% вакцинированных работников. При этом она уточнила, что компания будет стремиться привить 100% сотрудников за исключением недавно переболевших и имеющих медотводы.

Ранее Роструд рассказал, как будут отстранять непривитых сотрудников.