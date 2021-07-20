Онищенко: информационно-террористическая атака по вакцинации удалась

Интернет и СМИ негативно влияют на процесс вакцинации в России, заявил «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его мнению, данные о количестве привившихся от гриппа и от коронавируса подтверждают, что атака против российской вакцинации прошла успешно.

«Мы в определенной мере неадекватно реагируем на ту информационную террористическую атаку, которая идет в СМИ, здесь я имею в виду интернет. И вот по какому признаку: с августа 2020 года по ноябрь мы привили 70 млн человек от гриппа, а здесь, имея 4 вакцины, мы пока сегодня вышли на 32-35 млн привитых. Хотя мы почти год уже прививаем. Это достоверный признак, что информационно-террористическая атака по вакцинации, в т.ч. российских вакцин, она удалась. С этим нужно разбираться, потому что нам с этим жить. Поэтому я призываю всех привиться и не забыть о том, что уже в августе мы заговорим о том, что пора прививаться от гриппа. Поскольку его никто не отменял», — заключил он.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров призвал ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. По мнению члена Общественной палаты Ленобласти, благодаря подобным нововведениям удастся искоренить «недопустимые явления» в стране и увеличить ответственное отношение граждан к необходимости вакцинироваться.