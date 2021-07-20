Врачи назвали последствия коронавируса у детей

Коронавирус, перенесенный детьми, может оказать влияние на суставы, сердце и желудок, даже если ребенок болел бессимптомно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врачей Научно–исследовательского клинического института детства минздрава Московской области.

Со стороны сердечно-сосудистой системы возможны такие осложнения, как миокардит. Он проявляется клинически примерно на 2-4-й неделе с момента развития симптомов, вызванных ковидом. Также существует мультисистемный воспалительный синдром, который возникает в отсроченном периоде где-то через месяц или полтора после перенесенной коронавирусной инфекции, и проявляется высокой температурой, полисерозитами, лимфоаденопатией, болями в животе. Об этом рассказала заведующая детским кардиологическим отделением ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗМО» Альфия Дроздова.

По словам главного внештатного детского специалиста ревматолога, руководителя детского ревматологического отделения ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗМО» Юлии Котовой с последствиями коронавируса сталкиваются в частности те дети, которые перенесли заболевание бессимптомно.

«Через 3-6 месяцев развиваются осложнения в виде так называемых overlap — синдромов – это дополнительные аутоиммунные заболевания в организме. Если у ребенка был просто ревматоидный артрит, возникает либо аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит – таких случаев мы видим много», — пояснила Котова.

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