В Тбилиси два новорожденных ребенка умерли от коронавируса

В Тбилисской клинике имени Цицишвили умер новорожденный ребенок, у которого был индийский штамм коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудницу больницы.

Отмечается, что двухмесячный ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. 1 июля малыша доставили в Тбилиси из Абхазии с тяжелой дыхательной недостаточностью. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Это второй случай смерти от коронавируса среди новорожденных в Грузии. Первый ребенок скончался 16 июля. В начале июля в клинику поступили три младенца с COVID-19, состояние третьего ребенка, по словам врачей, улучшилось.

В Грузии 20 июля зарегистрирован резкий скачок числа случаев коронавирусной инфекции, за сутки выявлено 2616 новых заболевших.

В марте сообщалось, что в Японии впервые выявили возможную передачу COVID-19 от матери к новорожденному.