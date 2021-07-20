Жительница Бурятии отрезала дочери пальцы за игру со спичками

В Бурятии женщина отрезала своей восьмилетней дочери пальцы за игру со спичками, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, родители привезли ребенка в больницу, где сообщили, что она поранилась сама. Однако девочка рассказала соседке по палате, что боится возвращаться домой.

Как пишет «Подъем», мать попросила одну из ее сестер принести столовый нож, чтобы «отрубить пальцы» дочери. При этом попасть по пальцам у женщины получилось только с третьего раза. После этого она запретила дочери рассказывать, что произошло на самом деле.

На данный момент девочку прооперировали, ее жизни ничего не угрожает, при этом на теле ребенка были обнаружены синяки.

Пресс-секретарь министерства социальной защиты Бурятии сообщила, что после инцидента будет проведена внеплановая проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейшем жизнеустройстве детей из этой семьи. Всего у жительницы Бурятии пятеро детей, причем сама мать уже лишена родительских прав – троих младших усыновил их дядя, еще двое являются совершеннолетними.

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