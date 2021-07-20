В ВОЗ заявили о повышенном риске тяжелого течения COVID-19 у беременных

Беременность относится к состоянию здоровья, при котором существует повышенный риск тяжелого протекания коронавируса и рекомендуется прививка, говорится в обновленных рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения.

«Беременные женщины теперь отнесены ко II этапу эпидемиологических сценариев дорожной карты SAGE по определению приоритетов, в частности, беременные женщины старшего возраста [от 35 лет] и женщины с сопутствующими заболеваниями», — говорится в заявлении организации.

Эксперты отмечают, что кормящие матери могут продолжать кормить своих детей даже после вакцинации. Проведенные ВОЗ исследования на беременных животных также показали отсутствие каких-либо вредных эффектов от вакцин на здоровье матери или плода.

Ранее в Минздраве сообщили, что данных о том, что вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» Центра имени Гамалеи может быть опасной для беременной женщины или ее плода, нет.