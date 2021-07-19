Доктор Мясников развеял распространенный миф об аллергии

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об аллергии. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, некоторые родители считают, что могут предотвратить появление аллергии у своего ребенка, оградив его от кошек, собак или других домашних животных. Однако делать этого не стоит, добавил он.

«Тесное общение с кошками и особенно собаками в детском возрасте может предохранять человека от развития аллергии в будущем!» — подчеркнул Мясников.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день есть достаточное количество исследований, которые подтверждают данный факт.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях коронавирусной инфекции у аллергиков.

До этого сообщалось, что порядка 64% россиян ежегодно сталкиваются с аллергией, в 20% случаях — на цветение.